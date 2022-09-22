Возможно новое наступление россиян: в ГУР назвали сроки

По мнению представителя разведки, страна-агрессор хочет оккупировать всю территорию Украины

После того как российский диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию, в Минобороны Украины начали готовиться к сценарию, согласно которому мобилизованных из россии перебросят на украинские территории в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью ITV News сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, российская сторона стягивает подразделения не просто так и, по всей вероятности, планы так называемой "спецоперации" кремль изменил и расширил.

"Наша оценка такова, что зимой и весной возможно новое наступление", — сказал Скибицкий. — "Вот почему россии нужны новые подразделения. Главной целью россии является оккупация всей территории Украины".

При этом разведчик не исключает, что российский президент рассматривает возможность ядерной войны, чтобы остановить наступательную деятельность ВСУ и разрушить всю Украину. А пострадать от такого шага может не только Украина, но и страны-соседи.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион", — сказал Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут затронуть Польшу, Турцию и Болгарию.

Напомним, что в Офисе президента Украины считают, что российский президент не пойдет на применение ядерного оружия, ведь тогда ответный удар по территории рф станет неизбежным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне восприняли объявление о мобилизации крайне негативно и вышли на протесты. В некоторых регионах митингующие даже перекрывают трассы, чтобы выразить свое недовольство властями.