Одессу атаковали беспилотниками, в городе взрывы: видео и подробности

Местные жители насчитали по меньшей мере четыре беспилотника

В пятницу, 23 сентября, российские военные атаковали Одессу из дронов-камикадзе. В городе раздались взрывы, часть из которых прогремела в результате работы противовоздушной обороны Украины. В небе над городом видны следы от взрывов.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, обнародовав множество видео с места событий. По предварительным данным, первый взрыв в Одессе раздался около 14.20 23 сентября. Очевидцы писали, что ПВО ликвидировала вражеский дрон.

После этого сообщили, что в Одессе взрывы не прекращались, но успокоили местных жителей, что сбившая российский дрон противовоздушная оборона пытается ликвидировать еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. Людей попросили сохранять спокойствие и не выходить из укрытий.

Наконец еще один вражеский беспилотник был ликвидирован украинскими военными, но российские оккупанты запустили над городом еще 3 таких дрона, которые летали над разными районами Одессы. Точечно по городу очевидцы сфотографировали следы после взрывов, однако подробности на момент выпуска новости не обнародовались.

Позже выяснилось, что летавшие над Одессой вражеские дроны удалось ликвидировать. После этого в городе был дан отбой воздушной тревоги. Между тем, в некоторых СМИ появилась информация, что один вражеский летательный аппарат атаковал важный объект критической инфраструктуры, однако военные эти данные пока не подтверждали.

Появился позже и комментарий военных. ОК "Юг" подтвердило удар дронов-камикадзе по Одессе. Сообщается, что два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, пожар тушат спасатели.

Ещё один беспилотник (дрон иранского производства Шахид-136) был сбит над морем силами ПВО.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 23 сентября обстреляли Днепропетровскую область. На Никопольский район за несколько часов "опустилось" около тридцати российских снарядов. Некоторые из них разрушили мирную инфраструктуру украинских городов, а другие, к сожалению, унесли несколько жизней наших земляков. Трагически обстрел кончился для жителя Марганца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставщиком дронов для страны-агрессора РФ стал Иран. Исламская республика передала россиянам партию БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые для прикрытия переименовали в "ГераньМ214".