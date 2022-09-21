Террор продолжается: оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове

Информация о пострадавших уточняется

В ночь на 21 сентября российские оккупанты вновь устроили террор мирных украинцев и нанесли удары по Харькову.

Как сообщил городской глава Игорь Терехов, удар пришелся по Холодногорском районе, а ракеты попали по многоэтажным жилым домам, из-за чего в некоторых из них остались заблокированными люди.

"Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", — написал он.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах сообщалось о том, что около 1:20 оккупанты запустили семь ракет по Харьковской области, а спустя около получаса по меньшей мере три взрыва прозвучали в самом областном центре.

При том один из них был достаточно мощным, чтобы его видели из разных уголков города.

Сам дом остался относительно целым, однако в нем были повреждены несколько верхних этажей, во многих квартирах вышибло стекла, а также разнесло часть крыши.

Как сообщалось ранее, оккупанты не прекращают обстрелы критической инфраструктуры Украины, так недавно удары были нанесены по Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области.