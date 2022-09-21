Война — день 210: россия готовит "референдумы" из-за провалов на фронте, обращение путина

Оперативно о главном 21 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится почти 7 месяцев. Россияне продолжают штурмовать позиции украинских защитников в районе Бахмута (Донецкая область), при этом ВСУ продвигаются на юге и востоке страны. После провалов на Харьковского направлении в рф не придумали ничего лучшего, чем объявить о "референдумах" на оккупированных территориях Украины. Накануне коллаборанты хором запели, что хотят присоединиться к рф. На фоне этих заявление в россии приняли ряд законов, указывающих на начало мобилизации. Накануне президент рф владимир путин должен был выступить со срочным обращением к россиянам, однако его выступление перенесли на среду, 21 сентября.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

С данными за 18 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 207: ВСУ освобождают Украину, вскрываются все новые зверства оккупантов".

О том, что происходило 19 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 208: ВСУ готовятся к новому наступлению, россияне обстреляли АЭС".

Напомним, информация за 20 сентября доступна в сводке: "Война — день 209: ВСУ выдавливают россиян с украинской земли, оккупанты мстят обстрелами городов".