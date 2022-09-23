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"Камікадзе" не допомогли: ЗСУ ліквідували на Півдні 18 окупантів та велику кількість військової техніки ворога

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Підбита техніка ворога Новина оновлена 23 вересня 2022, 05:31
Підбита техніка ворога

Окупанти не вірять у перспективи перемоги над українськими воїнами, але відчайдушно підтягують нові резерви

Незважаючи на наявність у російського противника такої грізної зброї, як іранські дрони-камікадзе, ЗСУ продовжують успішно знищувати військових путіна та їх техніку.

Про це розповіли у Оперативному командуванні "Південь".

Так, за добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по противнику, а силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 "тих самих" дронів-камікадзе, які ворог направив на українські позиції.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, у тому числі щодо поразки двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки у Херсонському та Каховському районах.

Також зупинено спроби ворога з настанням темряви направити колону військової техніки Каховським мостом.

Протягом доби окупаційні війська втратили на півдні:

  • 18 військових,
  • 3 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С",
  • 2 танки,
  • 2 одиниці іншої автобронетехніки,

Підтверджено результативну поразку напередодні понтонної переправи у районі Львового.

"Обстановка у нашій зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони. Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не залишають спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем ", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, що днями українські воїни потужно підсмажили росіян на півдні.

Теги:
#Війна #Втрати #ЗСУ #ОК "Південь"