"Камікадзе" не допомогли: ЗСУ ліквідували на Півдні 18 окупантів та велику кількість військової техніки ворога
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Окупанти не вірять у перспективи перемоги над українськими воїнами, але відчайдушно підтягують нові резерви
Незважаючи на наявність у російського противника такої грізної зброї, як іранські дрони-камікадзе, ЗСУ продовжують успішно знищувати військових путіна та їх техніку.
Про це розповіли у Оперативному командуванні "Південь".
Так, за добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по противнику, а силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 "тих самих" дронів-камікадзе, які ворог направив на українські позиції.
Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, у тому числі щодо поразки двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки у Херсонському та Каховському районах.
Також зупинено спроби ворога з настанням темряви направити колону військової техніки Каховським мостом.
Протягом доби окупаційні війська втратили на півдні:
- 18 військових,
- 3 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С",
- 2 танки,
- 2 одиниці іншої автобронетехніки,
Підтверджено результативну поразку напередодні понтонної переправи у районі Львового.
"Обстановка у нашій зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони. Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не залишають спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем ", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, що днями українські воїни потужно підсмажили росіян на півдні.