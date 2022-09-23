ВСУ прорываются к Лиману, но их теснят под Бахмутом: свежие карты боев

Наиболее непростой сейчас является ситуация на Донбассе — россияне пытаются навязать свои правила игры

Украина продолжает противостоять российской навале и с гордостью встречает очередной, уже 212 день полномасштабной войны с оккупантами. На данный момент нашим защитникам удалось продвинуться в новой волне контрнаступления вдоль границ Харьковской и Луганской областей, продолжаются серьезные бои за Лиман. Россияне всерьез обстреливают населенные пункты на Донбассе, а также пытаются задержать ВСУ на южном направлении фронта, что, впрочем, получается из рук вон плохо.

Больше деталей о происходящем на фронте приоткрыли аналитики Института изучения войны (США), предоставив свежие карты боев в Украине. Отметим, что именно сегодня, 23 сентября, оккупанты планируют провести псевдореферендумы в большинстве временно захваченных населенных пунктов. Не сомневаемся, что украинские защитники попытаются быть весьма эффективными "наблюдателями" за процессом "голосования".

Тем временем россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничении фронта в Украине, кошмаря не только военных на передовой, но и жителей прифронтовых городов и сел. Особо "громко" по-прежнему остается в Донецкой и Луганской областях, где у россиян больше всего сил и укрепрайонов.

Карта боев в Украине 23.09.2022

Харьковщина и окрестности

На Харьковщине, скорее всего, начался очередной этап украинского контрнаступления. За предыдущие сутки был отмечен ряд боевых стычек на границе Харьковской и Луганской областей, ВСУ отбили атаку оккупантов на Купянск. Вполне вероятно, что нашим защитникам наконец-то удалось сломать российскую оборону между Двуречной и речкой Оскол, что ставит под угрозу все российские позиции на востоке.

Карта боев в Харьковской области 23.09.2022

Также продолжаются сражения за Лиман, украинским подразделениям удалось прорваться в Редкодубе и Карповке, которые находятся в 20 км от Лимана. Есть успехи и в продвижении к Коровьему Яру, а также Дробышеву. Россияне в ответ наносят артиллерийские обстрелы по мирным селам и городам, надеясь где-нибудь попасть по позициям украинских военнослужащих.

Донбасс

Донецкая область не прекращает быть сосредоточием серьезных боев украинских защитников с оккупантами. Лишь за прошедшие сутки ВСУ удалось отбить атаки на юге от Бахмута — в Зайцево и Отрадовке. Россияне не оставляют попыток прорвать эту линию обороны, однако пока особых успехов у них здесь не наблюдается. Впрочем, не исключено, что восточный пригород Бахмута может быть оставлен нашими защитниками — после подрыва моста через речку Бахмутка.

Карта боев на Донбассе 23.09.2022

Также россияне продолжают атаковать под Авдеевкой и Донецком, а также обстреливать западные границы Донетчины и восток Запорожской области. Помимо этого враг совершил попытку штурмовать Новомихаловку, что расположена приблизительно в 25 км от Донецка.

Юг Украины

На Херсонском направлении по-прежнему сохраняется оперативное молчание со стороны ВСУ. Особой информации насчет продвижения к конкретным населенным пунктам нет, при этом ВСУ на южном фланге регулярно уничтожает скопление сил и техники противника, бьет по оставшимся военным базам, а также держит под контролем основные переправы через реки.

Карты боев на Херсонщине 23.09.2022

Лишь за последние сутки на воздух взлетели позиции россиян в Новой Каховке, Бериславе, а также некоторые расположения их войск, расположенные вдоль Днепра. Интересно, что были нанесены удары и по базе оккупантов в 50 км от Херсона. Это добавляет постоянного давления россиянам, временно обосновавшимся на Херсонщине.

На Запорожском направлении не проводится дополнительных наземных атак, однако за последние несколько дней участились ракетные удары со стороны россиян. Особое "внимание" враг уделяет Запорожью, по которому за раз выпускает до десятка ракет. Снаряды разрушают городскую инфраструктуру и постоянно держат в напряжении мирное население.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине может начаться очередная волна наступления российской армии. Детали приоткрыли представители Главного управления разведки.