США тайно предупреждают кремль о последствиях ядерного удара — о чем узнали СМИ

Американские эксперты-ядерщики озабочены угрозами россии

Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев отправляли кремлю частные сообщения с предупреждением руководства российской федерации о серьезных последствиях, которые будут иметь применение ядерного оружия.

Об этом сообщает американская газета "The Washington Post" со ссылкой на источники.

Они подчеркивают, что администрация президента США Джо Байдена решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому москва обеспокоена тем, как может отреагировать Вашингтон.

"Государственный департамент принимал участие в частном общении с Москвой, но официальные лица не сказали, кто передал сообщения или объем их содержания. Непонятно, прислали ли Соединенные Штаты новые частные сообщения через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свою последнюю завуалированную ядерную угрозу во время выступления, в котором объявил о частичной мобилизации утром в среду", — отметили в издании.

В течение многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоились о том, что россия может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое иногда называется "ядерным оружием поля боя", чтобы закончить войну на своих условиях.

Представители администрации Байдена рассказали, что это не первый раз, когда российское руководство угрожает применить ядерное оружие с начала войны 24 февраля, и заявили, что нет никаких признаков того, что россия перемещает свое ядерное оружие, готовясь к удару.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал украинской армии Николай Маломуж рассказал, почему путин вряд ли решится на ядерный удар.