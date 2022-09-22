путин вряд ли решится на ядерный удар: бывший глава разведки назвал причины

Для использования ядерного оружия решения должны принять множество людей

В среду, 21 сентября, президент российской федерации владимир путин в очередной раз угрожал миру ядерной войной из-за своих неудач на войне с Украиной. На фоне этого трудно понять, возможно ли это, ведь спрогнозировать действия российского диктатора не всегда легко. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал украинской армии Николай Маломуж в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказал и своё мнение, сообщив, что на самом деле использование ядерного оружия сложнее и не зависит полностью от президента россии.

"Он знает, что четко все ядерные системы, в первую очередь тактические, баллистические, шахтные, наземные (а также находящиеся на передвижных платформах и содержащиеся на базе Военно-морских сил россии), в режиме онлайн отслеживаются системами контроля США, Британии, стран НАТО", — отмечает Маломуж.

Кроме того, китайские средства также следят за ядерными системами, ведь если ядерное оружие будет использовано, то это коснется всех стран мира и жертвы будут повсюду.

"Даже окружение путина, которое видит, как он вовлекает их в водоворот войны и ответственности не только перед международными судами, а просто в физическое уничтожение их, семей и т.д., будут против. Это чрезвычайно мощная мотивация, чтобы не выполнить какие-либо указания путина по применению ядерного оружия и высшим командным составом, и непосредственно операторами, которые сидят на ядерных объектах. Я знаю хорошо эти системы, потому что с советского периода они мало в чем изменились (только немного усовершенствовались)", — подчеркнул генерал.

Он сказал, что использование ядерного оружия — это целый каскад решений от президента к министру обороны, начальнику генштаба, командирам войск и тому подобным. Есть примерно десять уровней, которые должны согласиться выполнить эту задачу и если даже один из этих секторов откажется, то тактическое или стратегическое ядерное оружие не будет использовано.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, верит ли в использование россией ядерного оружия и кто ему может помешать.