"Мы были поражены": эксперты ООН собрали доказательства военных преступлений россиян

В ООН дали отчет о военных преступлениях в Украине

Команда экспертов ООН, которая прибыла в Украину после начала вторжения россии, нашла свидетельства многочисленных военных преступлений совершенных оккупационной армией, в том числе и в Буче.

Как сообщает The Washington Post, эксперты Совета ООН по правам человека посетили 27 населенных пунктов, в том числе и Бучу, где после деоккупации были найдены тела множества мирных жителей, часть из которых осталась лежать прямо на улице.

"На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", — отметил глава комиссии по правам человека Эрик Мезе в своем отчете от 23 сентября.

Эксперты привели цитаты местных жителей, которые побывали в российских пыточных и подвергались избиениям и ударам электрическим током. Кроме того, комиссия выразила обеспокоенность количеством казней, которые были задокументированы в 16 городах и поселках.

"Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили", — добавил Мезе.

Вместе с тем комиссия обнаружила два случая жестокого обращения с российскими пленными и гораздо большее количество военных преступлений совершенных россиянами, среди которых и сексуальное насилие со стороны неопределенного количества российских солдат относительно лиц в возрасте от 4 до 82 лет.

Комиссия намерена расширить свою деятельность по расследованию случаев создания фильтрационных лагерей, принудительной депортации людей, а также ускоренному усыновлению депортированных детей.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 сентября, через неделю с момента обнаружения вблизи города Изюм массового захоронения завершилась эксгумация тел убитых россиянами украинцев. Общее количество убитых, извлеченных из могил, составило 436 человек.