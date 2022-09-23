Эксгумация в "новой Буче" закончена: сколько тел украинцев нашли под Изюмом

Среди жертв российских оккупантов больше всего женщин, а также маленькие дети

В пятницу, 23 сентября, через неделю с момента обнаружения вблизи города Изюм массового захоронения завершилась эксгумация тел убитых россиянами украинцев. Общее количество убитых, извлеченных из могил, составило 436 человек.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, большинство из убитых имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток.

"Всего эксгумировано 436 тел… Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. 21 – военные", — сообщил председатель Харьковской ОВД.

При этом он отметил, что обстоятельства гибели каждого похороненного в Изюме будут установлены, чтобы родные узнали правду, а убийцы были наказаны. По словам Синегубова, такое массовое захоронение в Изюме не единственное — было найдено еще 3 таких места в этом районе, но захоронения есть и в других освобожденных от россиян городах Харьковщины.

Между тем, первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге 23 сентября сообщил, что из места массового захоронения в Изюме достали 427 тел погибших, из них — 202 тела женщин, 189 тел мужчин и 5 тел детей. При этом 11 тел были настолько изуродованы, что полиция не смогла на месте установить их пол и этим будут теперь заниматься судебно-медицинские эксперты.

Пантелеев добавил, что в братской могиле в Изюме обнаружили также 21 тело украинских военнослужащих – большинство с признаками насильственной смерти. В общей сложности, на деоккупированной части Харьковщины было найдено более 460 тел погибших украинцев. Идентифицировать на этот момент удалось более трети из них, эксперты продолжают работать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что среди многочисленных могил в Изюме были найдены захоронения целой семьи, погибшей в один день. Российский танк выпустил от 10 до 15 снарядов по дому семьи, где воспитывалось двое маленьких детей.