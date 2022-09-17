"Четыре месяца сидели в подвале": жители Изюма рассказали, как пережили оккупацию (видео)

"Телеграф" узнал, что происходит в Изюме после деоккупации

Некоторым жителям освобожденного Изюма (Харьковская область) пришлось сидеть в подвалах по несколько месяцев, чтобы уберечь себя от зверств россиян.

В городе побывал корреспондент "Телеграфа", который пообщался с местными жителями о том, что происходило в городе до того, как ВСУ вернули его под контроль Украины.

Одна из местных жительниц рассказала, что вынуждена была просидеть в подвале четыре месяца.

"У меня сахарный диабет, так пальцы погнили в подвале", — говорит она.

Женщина отметила, что ее дочь уехала за границу после начала вторжения, однако из-за отсутствия связи поговорить с ней за все это время так и не удалось. Вместе с тем она говорит, что после прихода украинской армии настроение слегка поднялось, хотя и признается, что все равно ощущает пустоту из-за множества болезней.

Как сообщалось ранее, сейчас Изюм лежит в руинах, а на дорогах осталось много российской техники. По предварительным оценкам, в городе разрушено почти 80% инфраструктуры, а счет погибших почти достиг тысячи человек. "Телеграф" ранее показывал, как выглядит Изюм сейчас, и какие разрушения принесли ему российские оккупанты.