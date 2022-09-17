В руинах, но свободен: как выглядит Изюм после российской оккупации (фоторепортаж)

Объемы разрушений в Изюме после российской оккупации впечатляют.

Над Изюмом Харьковской области, который полгода находился в российской оккупации, развеваются украинские флаги. В освобожденный Изюм приехал президент Украины Зеленский, чтобы поблагодарить ВСУ и почтить память погибших.

Сейчас Изюм – обгоревший и в руинах, а на дорогах осталось много российской техники, но жители вздыхают с облегчением и радуются освобождению. В городе разрушено почти 80% инфраструктуры. По предварительным подсчетам, погибли около тысячи человек.

Как выглядит город после российской оккупации – смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

Весь март россияне бомбили город авиацией и артиллерией. Есть многоэтажные жилые дома, на которые сознательно сбрасывали авиабомбы. От ударов сложились целые подъезды. Как сообщил советник министра обороны Алексей Копытько, на Изюм российские военные сбросили больше ракет, чем на Мариуполь и любой другой город. Хотя население в Изюме было примерно в 10 раз меньше.

Разрушена многоэтажка, на которую россияне сбросили бомбу

Сейчас спасатели разбирают завалы и устанавливают точное количество жертв

Сколько человек погибло до сих пор неизвестно

Масштабы разрушений поражают и пока неизвестно, во сколько обойдутся убытки. Разрушены жилые дома и многоэтажки, а в большинстве районов города нет газо-, электро- и водоснабжения. В деоккупированном городе работают военные и спасатели. В городе уже начинают возобновлять поставки гуманитарной помощи.

Пока стабилизационные меры не завершатся, доступ гражданским в Изюм ограничен. По предварительным данным, сейчас в городе находятся около десяти тысяч гражданских жителей.

Изюм, последствия российской оккупации

Изюм после российской оккупации

Изюм, последствия российской оккупации

Изюм после освобождения от российских оккупантов

Изюм – разрушенное помещение

Изюмский городской совет

Разрушенная автостанция в Изюме

Дома расстреливали из танков

Во дворах много поврежденных и сгоревших автомобилей

Журналисты снимают последствия обстрелов российских войск

Как рассказывают местные жители, некоторые дома в Изюме оккупанты расстреливали прямой наводкой из танков.

В городе разрушено до 80% зданий

Изюм, последствия российской оккупации

Многоэтажки стоят обгоревшие и разрушенные

Обгорелый автомобиль в Изюме

В большинстве районов города нет газо-, электро- и водоснабжения

Число погибших во время российской оккупации Изюма может приближаться к тысяче человек. После того, как город был освобожден, в лесной зоне нашли массовое захоронение людей — могил там насчитывается несколько сотен, а большинство похороненных — гражданское население. Люди гибли, как от постоянных авиаударов и обстрелов, так и от пыток россиян. Эксперты начали эксгумацию тел на месте массового захоронения и уже обнаружили первую насильственную смерть.

Отметим, что россияне организовывали настоящие пыточные, где допрашивали и издевались над людьми.

В освобожденном Изюме нашли массовое захоронение людей

В Изюме начали эксгумацию тел на местах массового захоронения

Эксперты уже обнаружили на телах следы пыток

На могилах установлены кресты с номерами

Отметим, что зверства оккупантов в Изюме настолько поражают, что ими были шокированы даже в ООН. В организации заявили, что команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.

Напомним, что Изюм имел большое стратегическое значение для российских войск, поскольку является большим логистическим узлом, связывающим Донецкую и Харьковскую область.

Как считают военные эксперты, мощное контрнаступление Вооруженных украинских сил частично замедлилось, однако уже в ближайшие недели можно ожидать нового, более активного этапа в освобождении оккупированных территорий Украины.