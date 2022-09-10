ВСУ захлопнули Изюмский котел, десантники зачищают город - журналист

Зачистка города от оккупационных войск продолжается

В субботу, 10 сентября, на 199-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что не все российские войска успели сбежать из Изюма (Харьковская область). ВСУ взяли город в окружение.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он отметил, что украинские десантники аккуратно зачищают город от остатков российской армии. Многие захватчики сдаются в плен.

"Российские войска попали в котел в Изюме. Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не успели бежать из Изюма и попали в окружение. Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады, одного из самых боеспособных соединений Вооруженных сил Украины, очень аккуратно и эффективно уничтожают врага. На фото на экране оператора дорога – уничтоженный российский танк Т-72Б3 на улице Изюма", — написал Бутусов.

Уничтожение российского танка в Изюме

"Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся — последовательно и аккуратно уничтожают, так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без помощи в котле и сливают остатки российских кадровых войск", — добавил журналист.

Изюм на карте Украины

Напомним, в субботу в россии заявили об отходе войск из Изюма. В минобороны рф позднее пояснили, что якобы проводиться перегруппировка войск в Харьковской области. Тем не менее ВСУ продолжают наступать и не только на Харьковщине. В ходе наступательной операции в плен попадают даже высокопоставленные российские офицеры.