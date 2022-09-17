"Чотири місяці сиділи у підвалі": мешканці Ізюма розповіли, як пережили окупацію (відео)

"Телеграф" дізнався, що відбувається в Ізюмі після деокупації

Деяким мешканцям звільненого Ізюма (Харківська область) довелося сидіти у підвалах по кілька місяців, щоб уберегти себе від звірств росіян.

У місті побував кореспондент "Телеграфа", який поспілкувався з місцевими мешканцями про те, що відбувалося до того, як ЗСУ повернули його під контроль України.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що змушена була просидіти у підвалі чотири місяці.

"У мене цукровий діабет, то пальці погнили у підвалі", — каже вона.

Жінка зазначила, що її дочка виїхала за кордон після початку вторгнення, проте через відсутність зв’язку поговорити з нею за цей час так і не вдалося. Водночас вона каже, що після приходу української армії настрій трохи піднявся, хоч і зізнається, що все одно відчуває порожнечу через безліч хвороб.

Як повідомлялося раніше, зараз Ізюм лежить у руїнах, а на дорогах залишилося багато російської техніки. За попередніми оцінками, у місті зруйновано майже 80% інфраструктури, а рахунок загиблих майже сягнув тисячі осіб. "Телеграф" раніше показував, як виглядає Ізюм зараз і які руйнування принесли йому російські окупанти.