В руїнах, але вільний : як виглядає Ізюм після російської окупації (фоторепортаж)

Обсяги руйнувань в Ізюмі після російської окупації вражають.

Над Ізюмом Харківської області, який півроку перебував в російській окупації, замайоріли українські прапори. У звільнений Ізюм приїхав президент України Зеленський, щоб подякувати ЗСУ і вшанувати пам'ять загиблих.

Зараз Ізюм – обгорілий і в руїнах, а на дорогах залишилося багато російської техніки, але жителі зітхають з полегшенням і радіть звільненню. У місті зруйновано майже 80% інфраструктури. За попередніми підрахунками, загинули близько тисячі людей.

Як виглядає місто після російської окупації — дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Увесь березень росіяни бомбили місто авіацією та артилерією. Є багатоповерхові житлові будинки, на які свідомо скидали авіабомби. Від ударів склалися цілі під'їзди. Як повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько, на Ізюм російські військові скинули більше ракет, ніж на Маріуполь та на будь-яке інше місто. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше.

Зруйнована багатоповерхівка, на яку росіяни скинули бомбу

Зараз рятувальники розбирають завали та встановлюють точну кількість жертв

Скільки людей загинуло досі невідомо

Масштаби руйнувань вражають і поки невідомо, у скільки коштів обійдуться збитки. Зруйновані житлові будинки та багатоповерхівки, а у більшості районів міста немає газо-, електро- та водопостачання. Наразі у деокупованому місті працють військові та рятувальники. У місті вже починають відновлювати постачання гуманітарної допомоги.

Поки стабілізаційні заходи не завершаться, доступ цивільним в Ізюм обмежений. За попередніми даними, зараз у місті перебувають до десяти тисяч цивільних мешканців.

Ізюм, наслідки російської окупації

Ізюм після російської окупації

Ізюм, наслідки російської окупації

Ізюм після звільнення від російських окупантів

Ізюм - зруйноване приміщення

Ізюмська міська рада

Зруйнована автостанція в Ізюмі

Будинки розстрілювали з танків

У дворах багато пошкоджених і згорілих автомобілів

Журналісти знімають наслідки обстрілів російських військ

Як розповідають місцеві жителі, деякі будинки в Ізюмі окупанти розстрілювали прямим наведенням з танків.

В місті зруйновано до 80% будівель

Ізюм, наслідки російської окупації

Багатоповерхівки стоять обгорілі та зруйновані

Обгорілий автомобіль в Ізюмі

У більшості районів міста немає газо-, електро- та водопостачання

Кількість загиблих під час російської окупації Ізюма може наближатися до тисячі людей. Після того, як місто звільнили, в лісовій зоні знайшли масове поховання людей — могил там налічується кілька сотень, а більшість похованих — цивільне населення. Люди гинули, як від постійних авіаударів і обстрілів, так і від катувань росіян. Експерти розпочали ексгумація тіл на місці масового поховання і вже виявили першу насильницьку смерть.

Відмітимо, що росіяни оргнізовували справжі катівні, де допитували та знущалися з людей.

У звільненому Ізюмі знайшли масове поховання людей

В Ізюмі почали ексгумацію тіл на місцях масового поховання

Експерти вже виявили на тілах сліди тортур

На могилах встановлені хрести з номерами

Зазначимо, що звірства окупантів в Ізюмі настільки вражають, що ними були шоковані навіть в ООН. В організації заявили, що команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.

Нагадаємо, що Ізюм мав велике стратегічне значення для російських окупантів, оскільки є великим логістичним вузлом, який зв’язує Донецьку та Харківську область.

Як вважають військові експерти, потужний контрнаступ Збройних українських сил частково сповільнився, проте вже найближчими тижнями можна очікувати на новий, більш активний етап у звільненні окупованих територій України.