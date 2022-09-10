ЗСУ закрили Ізюмський котел, десантники зачищають місто — журналіст

Зачистка міста від окупаційних військ триває

У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що не всі російські війська встигли втекти з Ізюма (Харківська область). ЗСУ взяли місто в оточення.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Він наголосив, що українські десантники акуратно зачищають місто від залишків російської армії. Багато загарбників здаються в полон.

"Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділі кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюма, і потрапили в оточення. Десантники 80-і десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора дорога — знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма", — написав Бутусов.

Знищення російського танка в Ізюмі

"Усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих хто чинить опір — послідовно та акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ", — додав. журналіст.

Ізюм на карті України

Нагадаємо, в суботу в росії заявили про відхід військ з Ізюма. У міноборони рф пізніше пояснили, що нібито проводиться перегрупування військ у Харківській області. Проте ЗСУ продовжують наступати й не лише на Харківщині. У ході наступальної операції в полон потрапляють навіть високопоставлені російські офіцери.