Новий етап: Жданов розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ із новою міццю

Чекати на новий активний етап контрнаступу залишилося зовсім не довго

Потужний контрнаступ Збройних українських сил частково сповільнився, проте вже найближчими тижнями можна очікувати на новий, більш активний етап у звільненні окупованих територій України. Це може статися вже до кінця вересня, коли тисячі українських військовослужбовців повернуться з навчань на Заході.

Про це у своєму інтерв'ю для видання OBOZREVATEL розповів військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов, відповідаючи на запитання журналіста щодо оцінки перспектив українського контрнаступу у найближчий місяць та ймовірність його сповільнення.

"Контрнаступ не може сповільнитися, він уже сповільнився. Ми зменшили темпи контрнаступу тому, що ніщо не вічне, резерв теж обмежений. На сьогодні ми не маємо можливості постійно вводити в бій нові резерви", — пояснив він.

За словами Жданова, контрнаступ ЗСУ, попри часткове сповільнення, все ж триває на Херсонському та Донецькому напрямках, проте вже через декілька тижнів, українці матимуть змогу спостерігати за новим, більш потужним етапом звільнення українських територій, які тривалий час перебували під окупацією росії. Це зумовлене тим, що близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил вже закінчили навчання на Заході та найближчими днями повернуться до України, поповнивши резерв, який здійснюватиме наступний етап вже більш активного контрнаступу.

"Важко сказати (коли саме почнеться новий етап наступу ЗСУ — ред.). Але думаю, що найближчими тижнями. Можливо, до кінця місяця", — підсумував Жданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський генерал Бен Ходжес прокоментував контрнаступ Збройних українських сил, які продовжують успішно вибивати окупантів із територій Батьківщини, відзначивши, що вбачає у ньому виключно позитивні прогнози.