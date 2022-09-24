Против "путина" может играть его преемник? Что рассказал бывший приспешник Кремля

Николай Патрушев ведет свою игру

Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев не считает владимира путина настоящим президентом российской федерации.

Об этом заявил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации рф, бывший друг Путина Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону.

Кроме того, на фоне слухов журналист спросил у Пугачева, может ли Патрушев работать на американцев и "сдавать Соединенным Штатам информацию".

"Патрушев был в Америке многократно. У него всегда был контакт по линии спецслужб. Конечно, Патрушев считает Путина совсем ниже плинтуса и никаким не президентом. Я бы так сказал: у Патрушева может быть своя игра. Не то что он сдает информацию какую-то из-под стола путина или тайные документы копирует и отдает в ЦРУ. Конечно, нет. Он играет в свою игру", – рассказал бывший друг путина.

К тому же, по его мнению, Николай Патрушев всегда пытается находиться в силовом блоке, находить сильных партнеров.

"На сегодняшний день, думаю, Патрушев, учитывая, что последние три года путин находится в погребе и периодически тычет в компьютер, отличается позиционно. Просто он вживую с людьми всегда. И он может общаться, он может создавать какие-то коалиции. В этом смысле — да. Что касается "сдает" — я не думаю. Потому что Патрушев — все-таки советский КГБшник. И на восьмом десятке сдавать ему что-то поздно", — рассказал Пугачев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российский политолог Валерий Соловей сообщил, что по разной информации путин уже выбрал своего преемника. Им может быть Николай Патрушев.

Также британский таблоид The Sun писал, что российский президент может быть серьезно болен, а страной будет управлять Патрушев.