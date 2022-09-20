Парад "референдумов": СМИ узнали, кто из верхушки Кремля за этим стоит

Так называемая "партия войны" приложила к "референдумам" руку, нажав на Путина

Днем ранее коллаборанты на временно оккупированных россиянами территориях активизировались и заявили, что хотят немедленно провести референдумы о присоединении к РФ. Такие заявления от ставленников Кремля прозвучали в Луганской области, а также в Херсонской области. Хотя до этого местные коллаборанты заметно оттягивали волеизъявление народа, списывая на неготовность и другие факторы.

Как выяснило издание "Медуза", после успешного контрнаступления ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях, подготовка к "референдумам" действительно была отложена, но теперь российские оккупанты не планируют даже создавать видимость "легитимности" тех голосований.

"Есть настроение сделать все очень быстро… Важно будет провести какое-то голосование и отчитаться о результате", — рассказали источники в Кремле, отметив, что даже "иллюзию легитимности" никто из коллаборантов создавать не будет, а голосование вообще хотят сделать электронным.

Кто стоит за организацией "референдумов"?

Собеседники "Медузы" говорят, что изменение настроений относительно проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины связано с деятельностью "партии войны" — так называют чиновников и силовиков, поддерживающих обострение войны в Украине, а также мобилизацию в РФ.

"Они повлияли [на Путина сейчас] — и помчалось, пошел аврал", — сказал один из собеседников, близких к Кремлю.

Причин этого "аврала" называют две:

Позиция некоторых "гражданских" представителей российских властей (в том числе в АП), озабоченных настроениями на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ. В частности, тем, что коллаборанты на Херсонщине, Запорожье и в ОРДЛО боятся прихода ВСУ и наказания в виде приговоров, которое за этим будет следовать. Эту позицию, по словам источников, активно развивает генсек "Единой России" Андрей Турчак, а вместе с ним и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Именно они объединились с силовиками (в частности, главой Росгвардии Виктором Золотовым) и надавили на российского президента.

Желание самого Путина провести "референдумы" как можно быстрее. При этом источники говорят, что президент РФ не намерен снижать военную активность в Украине, и об этом он заявил во время разговора на саммите ШОС с турецким и казахским президентами.

Кроме этого, сразу три разных источника, близких к Кремлю, отметили, что российские власти надеются путем проведения так называемых "референдумов" остановить продвижение украинских войск. Якобы украинские военные "не рискнут наступать на территорию РФ".

Издание пишет, что при условии, что Силы обороны Украины будут продолжать контрнаступление, российские власти таки проведут мобилизацию и введут военное положение. И в таких условиях не исключено, что в руководстве администрации российского президентства и Минобороны состоятся кадровые перестановки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские депутаты на законодательном уровне уже начали готовиться к мобилизации и даже усилили ответственность за отказ военных участвовать в войне.