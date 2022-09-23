ВСУ освободили населенный пункт на Донбассе

В Генштабе сообщили об успехах на фронте

В пятницу, 23 сентября, на 212 день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинские силы обороны освободили поселок Яцковка (Донецкая область).

Об этом в пятницу во время брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, передает "Військове телебачення України" в YouTube. Он также рассказал об успехах ВСУ в районе Бахмута (Донецкая область)

"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", – заявил Громов. Добавим, что Яцковка находится на левом берегу речки Оскол, которую ВСУ форсировали накануне после захвата Купянска.

Громов рассказал и о ситуации на других направлениях, в частности Бахмутском. Оккупанты пытаются теснить украинских защитников и окружить Бахмут. Тем не менее в Генштабе заявили, что ВСУ сумели восстановить ранее утраченные позиции южнее этого города.

Яцковка на карте боевых действий

Напомним, украинские силы обороны продолжают теснить оккупантов к Лиману (Донецкая область).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ВСУ на фронте.