Наступление продолжается: ВСУ форсировали реку на Харьковщине (видео)

Украинские защитники освобождают родину

В воскресенье, 18 сентября, на 207-день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинские защитники форсировали реку Оскол на востоке страны.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на официальной странице в Telegram. Левый берег реки находится под контролем украинских сил обороны с 17 сентября.

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег", — гласит сообщение.

Украинские защитники с начала сентября освободили тысячи квадратных километров территорий, в частности в Харьковской области ВСУ на некоторых участках фронта сумели выйти на государственную границу. В рф сообщали, что сумели остановить ВСУ по линии реки Оскол и Оскольского водохранилища. Как видно, водная преграда замедлила украинских защитников, но не остановила. Теперь у Украины есть плацдарм для дальнейшего освобождения Харьковщины и Донбасса.

Карта боев на востоке Украины

Напомним, в ходе контрнаступления на Харьковщине ВСУ освободили Изюм. Позднее в городе обнаружили страшную находку — массовое захоронение украинцев, которых убили российские оккупанты.

Корреспондент "Телеграфа" собственными глазами увидел, какие ужасные вещи делали захватчики с мирными жителями. Отметим, ООН собирается отправить группу экспертов в Изюм для расследования зверств россиян.