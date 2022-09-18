Наступ триває: ЗСУ форсували річку на Харківщині (відео)

Українські захисники звільняють батьківщину

У неділю, 18 вересня, на 207-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українські захисники форсували річку Оскіл на сході країни.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на офіційній сторінці в Telegram. Лівий берег річки перебуває під контролем українських сил оборони з 17 вересня.

"ЗСУ форсували Оскіл. З вчора Україна контролює і лівий берег", — повідомили в Страткомі ЗСУ.

Українські захисники з початку вересня звільнили тисячі квадратних кілометрів територій, зокрема у Харківській області ЗСУ на деяких ділянках фронту зуміли вийти на державний кордон. У рф повідомляли, що змогли зупинити ЗСУ по лінії річки Оскіл і Оскільського водосховища. Очевидно, водна перешкода сповільнила українських захисників, але не зупинила. Тепер Україна має плацдарм для подальшого звільнення Харківщини та Донбасу.

Карта боїв на сході України

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили Ізюм. Пізніше у місті виявили страшну знахідку — масове поховання українців, яких убили російські окупанти.

Кореспондент "Телеграфа" на власні очі побачив, які жахливі речі робили загарбники з мирними жителями. Зазначимо, ООН збирається відправити групу експертів в Ізюм для розслідування звірств росіян.