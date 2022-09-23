Потери украинской армии: Зеленский и Маляр озвучили цифры

Потери украинских военных достигли тысяч, однако отнюдь не сотен тысяч

В войне против российских оккупантов Украина теряет ежедневно около 50 военнослужащих, которые героически защищают страну от захватчиков. Эта цифра не является окончательной, однако точно известно, что потери Сил обороны Украины в пять раз меньше, чем в рядах росвойск.

Такие данные в пятницу, 23 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию "Уэст-Франс".

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точные. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — заявил президент Украины.

При этом он отметил, что с данными по потерям ВСУ в войне нужно быть крайне осторожными, ведь речь идет о человеческих жизнях. Зеленский отметил, что тот факт, что Украина не называет точное количество павших в войне солдат — это воля военных.

Тем временем заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "Исландия" сообщила, что потери Украины в войне против российских оккупантов составляют около 9 тысяч человек. Точного количества в Минобороны сказать не могут, ведь неизвестно, сколько наших бойцов погибло в Мариуполе.

Она добавила, что распространяемая российскими пропагандистами информация о "сотнях тысяч погибших" не соответствует действительности.

"Это не так. Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч", — отметила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что потери среди украинских военных неприятно измерять цифрами, ведь это наша боль. Но потери российской армии значительно превышают наши и это можно назвать показателем мастерства Сил обороны Украины.

"Если у врага более 50 тысяч убитых (по данным Генштаба ВСУ потери россиян составляют более 56 тысяч – ред.), а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", – добавила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на южном направлении Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям россиян и ликвидировали большое количество военной техники врага. А несколькими днями ранее украинские военные нанесли мощные удары по оккупантам в Новой Каховке и уничтожили большую колонну техники и личного состава, которая готовилась к переправе на правый берег Днепра.