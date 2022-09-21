Минус полторы сотни оккупантов и десятки единиц техники: ВСУ мощно поджарили россиян на юге

ВСУ на юге Украины не дают оккупантам расслабиться

Украинские военные нанесли мощные удары по оккупантам в Новой Каховке и уничтожили большую колонну техники и личного состава, которая готовилась к переправе на правый берег Днепра.

Как говорится в ежедневной сводке Оперативного командования "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки отработали 21 огневых заданий в ходе которых оккупационным силам был нанесен существенный урон.

Отмечается, что помимо ударов по оккупантам в Новой Каховке, ВСУ также наносили удары по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, сосредоточениях сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, а также по Дарьевскому мосту.

Всего за сутки ВСУ ликвидировали 151 оккупанта и более 40 единиц техники, среди которых:

7 танков;

19 единиц автомобильной и бронетехники;

10 единиц гаубиц и САУ.

Кроме того, разведка получила данные о ликвидации еще 62 оккупантов и 5 бронированных машин во время предыдущих ударов.

Как сообщалось ранее, эксперт Defense Express Иван Киричевский высказал мнение, что операция по освобождению Херсонской области и по уничтожению там российской группировки будет длиться дольше, чем в Харьковской, но ее результат будет более разгромным для оккупантов.