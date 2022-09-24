Украина хотела больше: у Эрдогана поделились подробностями обмена пленными

Переговоры по обмену пленными продолжались более трех месяцев

В результате недавнего обмена пленными между Украиной и россией удалось вернуть пятеро украинских командиров полка "Азов", которые будут оставаться в Турции до конца войны. Однако там отмечают, что во время переговоров по обмену речь предварительно шла о 15 командирах, но это не удалось согласовать с российским руководством.

Об этом рассказал спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в турецкой телевизионной программе, передает CNN Türk.

"Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмена — ред.), мы около 3-3,5 месяца обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Этот список не дошел до Львова (встреча президентов — ред. ), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", — сказал спикер.

Кроме того, Калын подчеркивает, что этот список на обмен обсуждался и до визита президентов во Львов, речь шла о нем и в ходе встречи Эрдогана с путиным в Самарканде.

"В этом процессе украинская сторона также проявила конструктивную позицию. Национальная разведывательная организация Турции сыграла очень важную роль в процессе обмена", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Турции Эрдоган жестко высказался по поводу так называемых "референдумов" и заявил, что результаты такого "голосования" никогда не будут признаны.