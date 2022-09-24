Не Харьков или Николаев: какой город больше всего подвергался российским обстрелам

Оккупанты используют разное вооружение

Российские военные не останавливаются в обстрелах украинских городов ракетами — 24 сентября они атаковали Николаев и Запорожье. В последнем в результате ракетного удара погиб человек и разрушена жилая многоэтажка. Но ни они, и даже не Харьков, который вражеские ракеты терроризировали ежедневно на протяжении многих месяцев, стал наиболее атакуемым городом Украины.

Согласно словам журналиста и пресс-офицера бригады Нацгвардии Тараса Березовца это Изюм в Харьковской области. По городу выпустили до 300 ракет. Город находится на господствующей высоте, он позволяет контролировать большую территорию. В 2022 город "утюжила" как российская авиация, так и артиллерия.

Березовец также заявил, что среди умерших в Изюме есть и погибшие от истощения. В массовом захоронении в Изюме, которое называют новой Бучей из-за массовости жертв, по словам журналиста, захоронены умершие от голода, погибшие от обстрелов и убийства российскими военными украинцы. Эксгумация завершилась 23 сентября — из земли подняли 436 тел, большинство с признаками насильственной смерти, 30 — со следами пыток. Большинство тел — гражданского населения Изюма.

Чем оккупанты стреляют по Украине

Кроме высокоточных ракет "Кинжал", "Калибр" и подобных, российские военные используют для атак на Украину ракеты С-300. Они не предназначены для ударов по наземным целям, а должны использоваться как система ПВО. Их используют из-за того, что у них не хватает других боезапасов и чтобы запугать украинцев. Они разрываются в воздухе и дополнительно поражают из-за этого. Именно оружием террора называют ракеты С-300 многие эксперты. ЗРС С-300 была разработана еще в конце 60-х и 70-х годах в СССР и у нее есть более 20 вариантов ракет. россия использует три из них с осколочно-фугасными боеголовками весом до 144 кг.

Радар поражения в комплекте С-300 может наводиться для 12 ракет одновременно и отслеживать объекты на расстоянии 300 км. Основной ударный потенциал дальности ракет — до 120 км, но при испытаниях более чем 30 лет назад было установлено, что ракеты С-300 могут преодолеть до 400 км по баллистической траектории. россия для испытания С-300 для обстрела целей на земле проводила учения в 2017 году.

Именно С-300 использовались для обстрела Николаева и Запорожья накануне. В Запорожье массовый обстрел привел к разрушениям инфраструктуры и жертвам. По данным на середину сентября россия использовала более половины запаса крылатых ракет и прибегают к другим типам.