У россии большие проблемы с восстановлением запаса ракет: Резников открыл нюанс

Для обновления запасов рф требуется не менее пяти лет

За 201-й день полномасштабного вторжения против Украины россия использовала уже 57% крылатых ракет. Теперь страна-агрессор не имеет возможности пополнять свои запасы из-за введенных Западом санкций.

Соответствующую информацию в понедельник, 12 сентября, обнародовал министр обороны Алексей Резников, отметив, что с учетом обязательного стратегического запаса оккупационная армия россии может использовать против Украины только 18% ракет от общего количества ракет, оставшихся у нее спустя более полугода активных боевых действий. По словам политика, россии понадобится не менее пяти лет, чтобы восстановить свои запасы и это лишь при условии, что Запад смягчит санкции, которые были введены из-за военной агрессии.

"Они сначала тратили дорогие ракеты — "Искандеры", "Калибры" и все остальное. Сегодня когда я вижу в сводках количество израсходованных "Искандеров", то их там уже единицы, около 18%, они уже заканчиваются. Почему это важно иметь в виду "Потому что по стандартам они должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. Поэтому, если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается", — пояснил Резников, подчеркнув, что санкции должны работать и в дальнейшем, чтобы не дать россии возможность восстановиться.

Министр также добавил, что через полгода войны против украинцев, россиянам прибегать к применению устаревших ракет, ведь современные крылатые боеприпасы сейчас серьезный дефицит.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал дальнейшее развитие войны украинцев с россиянами, заявив, что страна-агрессор должна полностью вывести войска с украинских территорий и в дальнейшем платить репарации за все, что было уничтожено во время так называемой "спецоперации" ".