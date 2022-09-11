"Потомки заплатят за все": Резников озвучил последствия войны для россии

Российские власти пойдут под трибунал, а народ несколько поколений будет выплачивать репарации

Пока мировое сообщество обсуждает вероятность встречи президентов Украины и РФ на саммите G20 в Индонезии, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для дальнейших договоренностей страна-агрессор должна полностью вывести войска из нашей страны. В дальнейшем, по мнению главы Минобороны, россияне должны платить репарации за все, что они уничтожили в Украине.

Об этом Резников заявил во время выступления на конференции YES, передает "Телеграф".

Министр обороны подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года российская сторона прошла не одну точку невозвращения, поэтому сейчас речь будет идти только о полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ по состоянию на 1991 год.

"О репарациях вы абсолютно правы, потому что россияне должны заплатить и их потомки будут платить за весь ущерб, который они нанесли. За разбитую Бучу, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Волноваху, Харьков и многие другие города. Они совершают преступление на территории Украины, поэтому это будущий трибунал. Назовите его Нюрнбергский процесс, Нюрнберг-2, но я думаю, что лучше его провести в Харькове этот трибунал, но это будет по своей сути Нюрнбергский процесс. Преступники, возглавляющие сегодня РФ, дающие преступные приказы, должны быть привлечены к международной ответственности", — заявил Алексей Резников.

При этом глава Минобороны Украины убежден, что победа в российско-украинской войне будет за Украиной.

"Что для меня есть победа Украины — это когда я смогу сесть в Харькове на самолет и полететь в восстановленный Мариуполь. В аэропорт, который там должен работать, по внутреннему рейсу. Из Мариуполя перелететь, например, в Херсон, а затем из Херсона полететь спокойно в Стамбул, либо в Лондон, либо в Вашингтон. Это будет означать, что в Украине безопасно, украинские граждане возвращаются из разных стран, а если уезжают из Украины, то только по бизнесу или туризму", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава фонда компетентной поддержки армии "Вернись живым" и основатель портала "Милитарный" Тарас Чмут уверен, что война не должна завершиться исключительно выходом ВСУ на официально признанные границы страны. Этого, по его мнению, будет недостаточно.