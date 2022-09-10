Выхода ВСУ на границы 1991 года недостаточно: известный волонтер рассказал, чем должна закончиться война с рф

Выход на признанные всем миром рубежи не гарантирует стране безопасности в будущем

Глава фонда компетентной поддержки армии "Вернись живым" и основатель портала "Милитарный" Тарас Чмут уверен, что война не должна завершиться исключительно выходом ВСУ на официально признанные границы страны, как это предполагает военный эксперт Олег Жданов и ряд украинских политиков.

Об этом он написал в своем Twiiter.

"Победа Украины — это не возвращение своих территорий в границах 1991 года", — отмечает бывший морпех и участник войны на Донбассе.

По мнению Чмута, итогом войны должен стать распад россии, и не просто "развал", а разделение этой недоимперии на несколько независимых республик!

"Это развал России на десяток независимых республик, лишенных ядерного статуса", — добавляет Чмут, многозначительно обещая, что "мы над этим работаем".

Твит Тараса Чмута

Не совсем понятно, как именно работает над развалом рф Тарас Чмут с единомышленниками, но ему хочется верить, так как с начала полномасштабной войны путина против Украины в фонде "Вернись живым" собрали уже более 4 миллиардов гривен пожертвований для армии!

Напомним, что в украинском политикуме существует большое количество вариантов окончания войны с рф, в том числе и завершения ее "по-тихому". Так, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов в интервью для "Телеграфа" не исключил, что война будет закончена без подписания официальных договоров. Такое мнение эксперта основано на факте, что военные конфликты последних 70 лет преимущественно заканчивались либо подписанием временного договора о перемирии, либо останавливались без подписания каких-либо документов.