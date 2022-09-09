Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, что может повлиять на возможность встречи украинского и российского президентов

В МИД рф заявили, что пока не имеют планов касательно встречи Зеленского и путина на ноябрьском саммите Большой Двадцатки в Индонезии.

На самом деле, состоится или не состоится встреча украинского и российского президента на этом мероприятии, будет зависеть от двух факторов.

Во-первых, от того, как начнется отопительный сезон в Европе и Украине. Это фактор будет влиять как на украинские, так и на российские переговорные позиции.

Во-вторых, ситуация на фронте. Если ВСУ смогут развить успех, который мы видим в последнее время в Херсонской и Харьковской областях, это будет усиливать наши переговорные позиции. И, скорее всего, о мирных переговорах при таком раскладе никто говорить не станет. Позиция официального Киева будет ужесточаться. Мы захотим уже не просто мирных переговоров, а чтобы россия сама пошла на уступки. Судя по всему, она в ближайшее время этого делать не собирается. Следовательно – ни встречи Зеленского с путиным в Индонезии, ни мирных переговоров в обозримом будущем не будет.

Если же ситуация на фронте застынет или начнет становиться хуже для нас, тогда западные страны могут попытаться организовать встречу Зеленского и путина в Индонезии. Пользуясь тем, что саммит уровня G20 – редкий случай, когда можно их свести на полях данного мероприятия, куда пригласили обоих лидеров.

Резюмируя: именно военная ситуация и начало отопительного сезона (успех или не успех санкций) являются главными факторами, влияющими на то, быть ли встрече Зеленского и путина в Индонезии.

Но даже в случае, если такая встреча произойдет, она точно не закончится каким-либо соглашением. Во время подобных встреч, как правило, лишь согласовывают какие-то позиции. А потом уже, на более низком уровне, идет работа над текстом перемирия или мирного договора.