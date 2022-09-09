Индонезия не против стать площадкой для диалога украинского и российского лидеров

Усилия иностранных политиков насчет организации личной встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина пока не увенчиваются успехом. Несмотря на готовность Индонезии обеспечить возможность переговоров для политиков во время саммита стран Большой Двадцатки, в МИД рф заявили, что таких планов пока не имеют.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление местных дипломатов. При этом россияне не забывают напоминать, что якобы регулярно выступают за мирное разрешение военного конфликта в Украине, который же сами и начали.

Окончательного решения насчет вероятных переговоров между украинским и российским лидерами нет. По сути, в российском министерстве иностранных дел даже не подтвердили своего желания принять участие в двухстороннем диалоге с Украиной.

При этом, как известно, индонезийские политики всячески выступают за скорейшее завершение российско-украинской войны. Для этого они даже готовы предоставить все необходимые площадки, которые могли бы понадобиться Зеленскому и путину для встречи.

Напомним, что саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года. Владимир Зеленский является одним из приглашенных участников дипломатического мероприятия. При этом очное присутствие путина в Индонезии ранее вызывало большие сомнения.

Добавим, что Индонезия стала одной из множества стран, которые не прочь приложить руку к организации исторического диалога Зеленский-путин. Ранее же одним из самых ярых адептов такого решения ситуации являлась Турция. Президент Реджеп Эрдоган не единожды озвучивал, что предлагал украинскому лидеру организовать встречу на турецкой территории.