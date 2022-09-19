Сможет ли Украина "отбиваться" от российских ракет, и когда: прогноз от Олега Жданова

Военный эксперт объяснил "Телеграфу", почему путин сейчас активизировал атаки именно на инфраструктуру

На сегодняшний день, к сожалению, пока что Украина никак не может 100%-но противодействовать ракетным обстрелам со стороны россии и поражению объектов инфраструктуры. Ситуацию могут существенно изменить поставки стране зарубежных противоракетных комплексов нового поколения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, анализируя постоянные ракетные угрозы со стороны россии и обстрелы украинской инфраструктуры, в том числе критической.

"По большому счету на сегодняшний день — никак (не можем эффективно противодействовать этим атакам, — авт. ). Дело в том, что наша система противовоздушной обороны частично способна перехватывать эти ракеты. Скажу так: путин продолжит эти обстрелы, а теперь еще будет определенная эскалация, потому что он повышает ставки. Он не может эскалировать ситуацию на фронте (у него нет сил и средств). Поэтому путин будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре. По примеру ракетного удара по Южноукраинской атомной электростанции", — сказал он.

Эксперт добавил также, что сейчас защититься Украина может только в пределах наших военных возможностей, "когда мы увидим эту ракету и у нас будет время на реагирование, чтобы попытаться ее сбить".

"В целом же вопрос можно было бы решить, если бы нам предоставили противоракетные комплексы. Как вариант — израильские. Если, кстати, на каждый объект поставить по батарее "Железного купола", то да, один объект этот комплекс может защитить. Как раз в радиусе 15 квадратных километров он более или менее защищает с вероятностью почти 90%, но нам нужно вообще создавать воздушную ракетную оборону. Однако для этого нужны такие комплексы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot, THAAD. Сегодня, в частности, что касается американских комплексов Patriot и THAAD вообще не идет речь. Вот, после обстрела АЭС появилось сообщение, что первые два комплекса NASAMS придут только в течение 1-2 месяцев. Мы еще месяц-два должны будем как-то терпеть или управляться собственными силами", — прогнозирует Олег Жданов.

В то же время он отмечает, что иногда, когда условия применения ракет со стороны россии менее подготовлены, у Украины бывают шансы их перехватывать. Когда ПРО (или ПВО) сбивает 5 из 5 или 4 из 5 ракет (или две из трех).

"Бывают такие для нас, я бы сказал, положительные моменты. Но где-то в 50% случаев все равно мы не можем справиться с ракетным ударом", — подытожил полковник запаса ВСУ.

Напомним, ночью 19 сентября РФ обстреляла Южноукраинскую АЭС в Южноукраинске в Николаевской области.

Как сообщал "Телеграф", после ряда провокаций России пришлось отключать все энергобоки ЗАЭС, станция остановлена.