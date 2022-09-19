Укр

Сможет ли Украина "отбиваться" от российских ракет, и когда: прогноз от Олега Жданова

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Угрозы новых ракетных обстрелов со стороны рф сохраняются
Угрозы новых ракетных обстрелов со стороны рф сохраняются

Военный эксперт объяснил "Телеграфу", почему путин сейчас активизировал атаки именно на инфраструктуру

На сегодняшний день, к сожалению, пока что Украина никак не может 100%-но противодействовать ракетным обстрелам со стороны россии и поражению объектов инфраструктуры. Ситуацию могут существенно изменить поставки стране зарубежных противоракетных комплексов нового поколения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, анализируя постоянные ракетные угрозы со стороны россии и обстрелы украинской инфраструктуры, в том числе критической.

"По большому счету на сегодняшний день — никак (не можем эффективно противодействовать этим атакам, — авт. ). Дело в том, что наша система противовоздушной обороны частично способна перехватывать эти ракеты. Скажу так: путин продолжит эти обстрелы, а теперь еще будет определенная эскалация, потому что он повышает ставки. Он не может эскалировать ситуацию на фронте (у него нет сил и средств). Поэтому путин будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре. По примеру ракетного удара по Южноукраинской атомной электростанции", — сказал он.

Эксперт добавил также, что сейчас защититься Украина может только в пределах наших военных возможностей, "когда мы увидим эту ракету и у нас будет время на реагирование, чтобы попытаться ее сбить".

"В целом же вопрос можно было бы решить, если бы нам предоставили противоракетные комплексы. Как вариант — израильские. Если, кстати, на каждый объект поставить по батарее "Железного купола", то да, один объект этот комплекс может защитить. Как раз в радиусе 15 квадратных километров он более или менее защищает с вероятностью почти 90%, но нам нужно вообще создавать воздушную ракетную оборону. Однако для этого нужны такие комплексы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot, THAAD. Сегодня, в частности, что касается американских комплексов Patriot и THAAD вообще не идет речь. Вот, после обстрела АЭС появилось сообщение, что первые два комплекса NASAMS придут только в течение 1-2 месяцев. Мы еще месяц-два должны будем как-то терпеть или управляться собственными силами", — прогнозирует Олег Жданов.

В то же время он отмечает, что иногда, когда условия применения ракет со стороны россии менее подготовлены, у Украины бывают шансы их перехватывать. Когда ПРО (или ПВО) сбивает 5 из 5 или 4 из 5 ракет (или две из трех).

"Бывают такие для нас, я бы сказал, положительные моменты. Но где-то в 50% случаев все равно мы не можем справиться с ракетным ударом", — подытожил полковник запаса ВСУ.

Напомним, ночью 19 сентября РФ обстреляла Южноукраинскую АЭС в Южноукраинске в Николаевской области.

Как сообщал "Телеграф", после ряда провокаций России пришлось отключать все энергобоки ЗАЭС, станция остановлена.

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#Жданов #Ракети #Війна #Ракетний обстріл