Укр

300 метров от ядерного реактора: оккупанты обстреляли еще одну АЭС

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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АЭС в городе Южноукраинск Новость обновлена 19 сентября 2022, 09:53
АЭС в городе Южноукраинск

В этот раз обстрел россиян пришелся по электростанции Николаевской области

В понедельник, 19 сентября, около 00:20 российские оккупанты обстреляли промышленную зону Пивденноукраинской атомной электростанции в городе Южноукраинск Николаевской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Энергоатома".

Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от ближайшего ядерного реактора электростанции. В результате отключился один из гидроагрегатов Александровской гидроэлектростанции. Также повреждено здание АЭС и более 100 окон разбиты. Три высоковольтных линии электропередачи отключились.

Пострадавших среди персонала электростанции нет, а все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

Были также опубликованы некоторые фотографии и видео последствий обстрела.

Взрыв на территории АЭС
АЭС, Южноукраинск, взрыв, обстрел, война
Фотография взрыва на территории АЭС
АЭС, Южноукраинск, взрыв, обстрел, война
Фотография взрыва на территории АЭС ближе

Вырва от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне имеет диаметр – 4 м, а глубину – 2 м.

АЭС, Южноукраинск, взрыв, обстрел, война
Вырва в промышленной зоне АЭС
АЭС, Южноукраинск, взрыв, обстрел, война
Город Южноукраинск на карте

Как сообщал "Телеграф" ранее, Совет руководителей МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от российской федерации прекратить оккупацию ЗАЭС — россия может отнестись к этому серьезно, чтобы в дальнейшем получить сертификацию от организации.

Однако, напомним, глава Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко считает, что МАГАТЭ не может повлиять на решение россии по отводу войск с ядерного объекта.

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#Украина #Война #Николаевщина #Паес