300 метров от ядерного реактора: оккупанты обстреляли еще одну АЭС

В этот раз обстрел россиян пришелся по электростанции Николаевской области

В понедельник, 19 сентября, около 00:20 российские оккупанты обстреляли промышленную зону Пивденноукраинской атомной электростанции в городе Южноукраинск Николаевской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Энергоатома".

Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от ближайшего ядерного реактора электростанции. В результате отключился один из гидроагрегатов Александровской гидроэлектростанции. Также повреждено здание АЭС и более 100 окон разбиты. Три высоковольтных линии электропередачи отключились.

Пострадавших среди персонала электростанции нет, а все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.

Были также опубликованы некоторые фотографии и видео последствий обстрела.

Взрыв на территории АЭС

Фотография взрыва на территории АЭС

Фотография взрыва на территории АЭС ближе

Вырва от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне имеет диаметр – 4 м, а глубину – 2 м.

Вырва в промышленной зоне АЭС

Город Южноукраинск на карте

Как сообщал "Телеграф" ранее, Совет руководителей МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от российской федерации прекратить оккупацию ЗАЭС — россия может отнестись к этому серьезно, чтобы в дальнейшем получить сертификацию от организации.

Однако, напомним, глава Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко считает, что МАГАТЭ не может повлиять на решение россии по отводу войск с ядерного объекта.