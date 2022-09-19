300 метров от ядерного реактора: оккупанты обстреляли еще одну АЭС
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В этот раз обстрел россиян пришелся по электростанции Николаевской области
В понедельник, 19 сентября, около 00:20 российские оккупанты обстреляли промышленную зону Пивденноукраинской атомной электростанции в городе Южноукраинск Николаевской области.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Энергоатома".
Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от ближайшего ядерного реактора электростанции. В результате отключился один из гидроагрегатов Александровской гидроэлектростанции. Также повреждено здание АЭС и более 100 окон разбиты. Три высоковольтных линии электропередачи отключились.
Пострадавших среди персонала электростанции нет, а все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме.
Были также опубликованы некоторые фотографии и видео последствий обстрела.
Вырва от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне имеет диаметр – 4 м, а глубину – 2 м.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Совет руководителей МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от российской федерации прекратить оккупацию ЗАЭС — россия может отнестись к этому серьезно, чтобы в дальнейшем получить сертификацию от организации.
Однако, напомним, глава Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко считает, что МАГАТЭ не может повлиять на решение россии по отводу войск с ядерного объекта.