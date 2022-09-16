Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" объяснила, как МАГАТЭ может влиять на рф

После того, как представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сумели в начале сентября пробиться на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанции (ЗАЭС), представители организации предоставили весьма сухой отчет.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица даже не исключил, что были попытки давления рф на представителей МАГАТЭ.

Однако в четверг, 15 сентября, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, фактически требующую от рф прекратить оккупацию ЗАЭС.

Ее важность отметил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что международная организация четко определила – источником радиационной опасности является российское военное присутствие на Запорожской АЭС.

Следует понимать, что в настоящее время россия строит несколько атомных электростанция на территории Европы, в ряде других стран вне европейского континента. И в принятии этих станций в эксплуатацию, в их сертификации принимают участие представители МАГАТЭ.

Как я понимаю, у МАГАТЭ таким образом есть возможность влиять на рф.

Не исключено, что именно поэтому представители данной организации всё же смогли попасть на территорию Запорожской АЭС.

Вероятно, именно поэтому МАГАТЭ не боится оставлять там своих представителей.

Возможно, с этим связан и нынешний достаточно жесткий призыв к рф вывести войска с ЗАЭС и прекратить действия против любого другого ядерного объекта в Украине или на этих объектах.

Не исключаю, что призыв этот будет услышан. Потому что россия заинтересована в эффективном сотрудничестве с МАГАТЭ.