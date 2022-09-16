Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" пояснила, як МАГАТЕ може впливати на рф

Після того, як представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зуміли на початку вересня пробитися на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), представники організації надали сухий звіт.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця навіть не виключив, що були спроби тиску росії на представників МАГАТЕ.

Однак у четвер, 15 вересня, Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка фактично вимагає від росії припинити окупацію ЗАЕС.

Її важливість підкреслив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що міжнародна організація чітко визначила – джерелом радіаційної небезпеки є російська військова присутність на Запорізькій АЕС.

Слід розуміти, що зараз росія будує кілька атомних електростанцій на території Європи, в інших країнах поза європейським континентом. І у прийнятті цих станцій в експлуатацію, в їхній сертифікації беруть участь представники МАГАТЕ.

Як я розумію, МАГАТЕ таким чином має можливість впливати на росію.

Не виключено, що саме тому представники цієї організації все ж таки змогли потрапити на територію Запорізької АЕС.

Імовірно, саме тому МАГАТЕ не боїться залишати там своїх представників.

Можливо, з цим пов’язаний і нинішній досить жорсткий заклик до росії вивести війська з ЗАЕС та припинити дії проти будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні чи на цих об’єктах.

Не виключаю, що цей заклик буде почутий. Тому що росія зацікавлена в ефективній співпраці з МАГАТЕ.