Результаты "референдумов" уже определены: США получили сфальсифицированные россией цифры

В Белом доме "референдумы" назвали слабостью режима путина

В среду, 21 сентября, оккупационные власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей начали проводить так называемые "референдумы" по присоединению территорий к российской федерации. На это отреагировали в США, отметив, что уже знают конкретные цифры, которые должны объявить оккупанты после проведения бутафорских "голосований".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время своего брифинга.

"Мы знаем, что этими "референдумами" будут манипулировать. Мы располагаем информацией, подтверждающей, что российские официальные лица уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", — заявила Жан-Пьер.

Она также отметила, что в некоторых регионах уже установлены необходимые показатели явки "избирателей" и поддержки "присоединения" к россии на уровне более 75%. Поспешные "референдумы" США считают демонстрацией не сильной позиции режима, а наоборот.

Пресс-секретарь напомнила, что Белый дом, а также лидеры G7, никогда не признают такие "референдумы". Кроме того, они могли уже много месяцев назад спрогнозировать подобный результат действий россии. Фиктивные референдумы – "это слабость, которую мы видим" от президента владимира путина, ведь он теряет позиции на поле боя.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт-международник Александр Сушко рассказал, как от украинского заявления относительно "референдумов" следует реакция лидеров стран Запада.