Результати "референдумів" вже визначені: США отримали сфальсифіковані росією цифри

У Білому домі "референдуми" назвали слабкістю режиму путіна

У середу, 21 вересня, окупаційна влада Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей почала проводити так звані "референдуми" щодо приєднання територій до російської федерації. На це відреагували в США, зазначивши, що вже знають конкретні цифри, які окупанти мають оголосити після проведення "бутафорських" голосувань.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час свого брифінгу.

"Ми знаємо, що цими "референдумами" маніпулюватимуть. Ми маємо інформацію, що підтверджує, що російські офіційні особи вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", – заявила Жан-П'єр.

Вона також зазначила, що в деяких регіонах уже встановлені необхідні показники явки "виборців" і підтримки "приєднання" до росії на рівні понад 75%. Поспішні "референдуми" США вважають демонстарцією не сильної позиції режиму, а навпаки.

Прессекретарка нагадала, що Білий дім, а також лідери G7, ніколи не визнають такі "референдуми". Крім того, вони могли вже багато місяців назад спрогнозувати такий результат дій росії. Фіктивні референдуми – "це слабкість, яку ми бачимо" від президента володимира путіна, адже він втрачає позиції на полі бою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт-міжнародник Олександр Сушко розповів, як від української заяви щодо "референдумів" залежить реакція лідерів країн Заходу.