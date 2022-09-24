На войну заберут и женщин: в россии начали мобилизировать педиатров и акушерок

Девушки не имеют должного опыта и навыков

В россии частичная мобилизация, которую объявил диктатор владимир путин, захватывает не только те категории, которых якобы должна касаться. После многочисленных сообщений, что военкоматы "гребут" мужчин с проблемами со здоровьем и без военного опыта, дошла очередь и до принуждения женщин.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале известного российского либерального политика Ксении Собчак "Кровавая барыня". Три случая известны в Свердловской области. Военкоматы мобилизовали педиатра, акушерку и бывшую медсестру.

"Всем страшно, все голодные", — так девушка Жанна, оставившая медицину три года назад, а по образованию медсестра охарактеризовала процесс — девушек принуждали подписать контракт, угрожая ответственностью.

В общем девушке больше, их разделили на две части, в основном им около 21-24 лет, рассказывает Жанна. У них нет ни то что боевого опыта, но даже практики оказания помощи в экстремальных условиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии пытались протестовать против мобилизации, но выступления не были многочисленными. В распоряжении российских СМИ оказались документы, согласно которым призвать планируют не заявленные 300 тысяч, а более миллиона человек.