"Семечки и пакеты брать не нужно": Семен Кабакаев дал совет "мобилизирующимся" гражданам рф

Член экспертной группы при главкоме Залужном уверен в очень эффективной работе украинской артиллерии

Объявление кремлевским диктатором путиным "частичной мобилизации" служит для украинцев сигналом о том, что нужно еще более интенсивно осваивать новые образцы вооружения, которые передают нам союзники.

Об этом заявил в новом выпуске передачи "Далеби: правду говоря" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара Семен Кабакаев — блогер, младший лейтенант Вооруженных Сил и член экспертной группы при главнокомандующем Валерии Залужном.

"Это значит, что россиян прибудет в Украину такое же количество, как было 24 февраля — то есть, мы понимаем, что ВСУ убили очень много кадровых российских военных и "срочников", и им на смену должна прийти "мобилизационная волна", о которой заявил путин. И для нас это значит только одно — будет очень много работы", — уверен Семен Кабакаев.

Также блогер иронично "передает привет" россиянам, которые, возможно, случайно увидят передачу.

"Одновременно хочу передать россиянам привет и сказать, что семечки и пакеты с собой брать не нужно – так, как мы им советовали перед 24-м февраля", — советует Кабакаев.

По его словам, практика показала, что после работы украинских "Стугн" и артиллерии от русских оккупантов остается совсем немного – обычно горстка пепла.

"Поэтому пусть хорошо подумают перед тем, как мобилизироваться и идти воевать в другую страну за какие-то идеалы путина", — поясняет блогер-офицер.

Если же говорить об украинских воинах и всем украинском обществе в целом, то объявление путиным "частичной мобилизации" показывает, что нам предстоит сделать очень много работы – как по части обучения личного состава, так и закупки вооружения и разработки новых собственных его образцов.

"Объявление путиным мобилизации показывает, что он никуда отходить и сдаваться не собирается, и ни какие переговоры или мирное урегулирование не пойдет", — уверен Кабакаев.

По мнению эксперта, путин и рф в целом понимают только язык силы, и только после того, как в Украине погибнет большое количество их военных, россияне, возможно, поймут, что "не так все легко им дается, и что далеко не все их амбиции будут удовлетворены".

Ввиду всего вышесказанного украинцам нужно готовиться к тому, что будут новые попытки атак, прорывов и "блицкригов" с любого направления.

"Если они убежали из Харьковской области, то это не значит, что они туда больше не вернутся. Точно то же можно сказать и по отношению к Киевской области, Одесской и другим. Мы это все понимаем, мы знаем обо всех этих угрозах, и мы знаем, как на них реагировать, и я считаю, что только общими усилиями мы можем побеждать российскую армию, и политический терроризм, который устраивает путин", — уверен гость программы.

Поэтому призывает украинцев "готовиться, готовиться и еще раз готовиться". И быть готовым к любым неожиданностям.

Передача с участием Семена Кабакаева

Напомним, что ранее в программе Ореста Сохара известный российский политтехнолог Станислав Белковский высказал прогноз по поводу окончания войны в Украине.