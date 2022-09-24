"Насіння і пакети брати не потрібно": Семен Кабакаєв дав пораду "мобілізуючимся" громадянам рф

Член експертної групи при головному Залужному впевнений у дуже ефективній роботі української артилерії.

Оголошення кремлівським диктатором путіним "часткової мобілізації" служить для українців сигналом про те, що потрібно ще інтенсивніше освоювати нові зразки озброєння, які передають нам союзники.

Про це заявив у новому випуску передачі "Далебі: правду кажучи" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара Семен Кабакаєв — блогер, молодший лейтенант Збройних Сил та член експертної групи при головнокомандувачі Валерії Залужному.

"Це означає, що росіян прибуде в Україну така ж кількість, як була 24 лютого — тобто ми розуміємо, що ЗСУ вбили дуже багато кадрових російських військових і "строковиків", і їм на зміну має прийти "мобілізаційна хвиля", про яку" заявив путін. І для нас це означає лише одне – буде дуже багато роботи”, – упевнений Семен Кабакаєв.

Також блогер іронічно передає привіт росіянам, які, можливо, випадково побачать передачу.

"Одночасно хочу передати росіянам привіт і сказати, що насіння та пакети з собою брати не потрібно – так, як ми їм радили перед 24-м лютого ", — вважає Кабакаєв.

За його словами, практика показала, що після роботи українських "Стугн" та артилерії від російських окупантів залишається зовсім небагато – зазвичай жменька попелу.

"Тому нехай добре подумають перед тим, як мобілізуватися та йти воювати в іншу країну за якісь ідеали путіна ", — пояснює блогер-офіцер.

Якщо ж говорити про українських воїнів і все українське суспільство загалом, то оголошення путіним "часткової мобілізації" показує, що нам належить зробити дуже багато роботи – як щодо навчання особового складу, так і закупівлі озброєння та розробки нових власних його зразків.

"Оголошення путіним мобілізації показує, що він нікуди відходити і здаватися не збирається, і на ніякі переговори чи мирне врегулювання не піде", — упевнений Кабакаєв.

На думку експерта, путін і росія в цілому розуміють лише мову сили, і тільки після того, як в Україні загине велика кількість їхніх військових, росіяни, можливо, зрозуміють, що "не так легко їм все вдається, і що далеко не всі їхні амбіції будуть задоволені".

Зважаючи на все вищесказане українцям потрібно готуватися до того, що будуть нові спроби атак, проривів та "бліцкригів" з будь-якого напрямку.

"Якщо вони втекли з Харківської області, то це не означає, що вони туди більше не повернуться. Точно так само можна сказати і стосовно Київської області, Одеської та інших. Ми це все розуміємо, ми знаємо про всі ці погрози, і ми знаємо, як на них реагувати, і я вважаю, що тільки спільними зусиллями ми можемо перемагати російську армію, і політичний тероризм, який влаштовує путін", — упевнений гість програми.

Тому закликає українців "готуватися, готуватися та ще раз готуватися". І бути готовим до будь-яких несподіванок.

Передача з Семеном Кабакаєвим

Нагадаємо, що раніше у програмі Ореста Сохара відомий російський політтехнолог Станіслав Бєлковський висловив прогноз щодо закінчення війни в Україні.