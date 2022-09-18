Коли закінчиться війна: відомий політтехнолог назвав термін

Бєлковський рекомендує українцям жити так, ніби війна не закінчиться ніколи

Запит про терміни закінчення війни – один із найпопулярніших в інтернеті.

Свій варіант відповіді на нього спробував сформулювати і російський політтехнолог, політичний радник та публіцист Станіслав Бєлковський у новому випуску проекту "Орестократія" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

При цьому спочатку він запропонував уточнити значення слова "війна".

"Спецоперація" як війна росії із Заходом закінчиться за кілька років. Коли путін з тих чи інших причин відійде від влади. Тоді прийде його "колективний наступник" і буде оголошено перемир’я, розпочнеться пошук шляхів до миру. Війна у гарячій фазі на українських фронтах закінчиться у разі вичерпання ресурсів на її продовження. На мій погляд, це станеться навесні наступного, 2023 року ”, — вважає полттехнолог.

Водночас Станіслав Бєлковський наголошує, що названі ним терміни дуже умовні, оскільки ситуація змінюється щодня. Ще нещодавно ніхто не міг навіть підозрювати, що українські війська звільнять більшу частину Харківської області.

"Все змінюється, тому всі ці оцінки дуже умовні, — вважає політтехнолог. — Але жити треба так, ніби війна ніколи не закінчиться".

На думку Бєлковського, ми всі просто перейшли в інший світ – сам він, наприклад, виїхав з росії півроку тому, і не збирається туди повертатися в жодному разі.

Насамперед публіцист збирається відбудувати себе як людини і громадянина в іншому, паралельному світі, в якійсь російській Мета-Всесвіті, яка не має жодного відношення до держави рф, її території та її влади.

"Якщо на ваше запитання відповідати буквально та дослівно, то війна закінчиться навесні наступного року", — резюмує Бєлковський.

На уточнююче питання, в чому виражатиметься закінчення війни – поверненням Україні територій чи якимись іншими подіями, експерт знову вдається до рятівної для нього думки про те, що "все змінюється".

Наприклад, поки що Росія планує провести 4 листопада так звані "референдуми", в "ДНР", "ЛНР", в Херсонській та Запорізькій областях, з метою легітимації анексії території України — приблизно 22 відсотків її території.

Але якщо успіхи ЗСУ у контрнаступі будуть значними, то провести подібне "волевиявлення" навряд чи вдасться, тому що жителі захоплених російянам територій, бачачи успіхи українських військових, усвідомлюють, що росія може піти, а Україна – повернутися, і не особливо поспішатимуть на "референдум" ".

У цьому питанні, вважає політтехнолог, психологічна сторона важливіша за предметну.

Перемогу над росією Станіслав Бєлковський пропонує розуміти як повне виведення військ росії з території України (з застереженням, що зробити це реалістично з усіх окупованих областей за винятком Криму).

" З Криму – це нереалістично, зі всіх інших територій – реалістично", — вважає експерт.

Станіслав Бєлковський — про терміни закінчення війни

У глобальному масштабі, впевнений Бєлковський, результатом війни має стати остаточна перемога НАТО над росією протягом двох-трьох років.

"Євроо-Атлантичний світ повинен буде показати, що ставка на його обвалення була неправильною. І що, опинившись у технологічній, загальноекономічній, а також культурній ізоляції, росія програла цю війну", — вважає політтехнолог.

Але якщо путін буде живий, конвульсії створеної ним системи триватимуть деякий час.

Водночас питання про те, чи потрапить володимир путін під міжнародний трибунал, Бєлковський вважає не надто важливим. Після його звільнення влада перейде до "колективного путіна", члени якого будуть змушені діяти за методом "сталінських катів", які після смерті радянського диктатора були змушені ліквідувати створену ним систему — інакше вони не змогли б вижити.

"Питання про те, чи виявиться путін на лаві підсудних, не таке й важливе. Міркування про трибунал відволікають від головного — коли ж ця пост-ленінська колода буде прибрана зі стовпової дороги історії. У тому числі і російської ", — упевнений Станіслав Бєлковський.

Нагадаємо, що на думку військового Маркуса, війна не закінчиться зі смертю путіна, оскільки її справжня причина – культура росіян, які ніколи не дадуть українцям спокій.