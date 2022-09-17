Після відходу путіна росії не буде: Бєлковський розповів, що чекає на рф в найближчі роки

рф не чекає нічого хорошого

Після відходу від влади володимира путіна, який був принижений на саміті ШОС у Самарканді, росія припинить своє існування.

Такою думкою поділився російський політтехнолог, політичний радник та публіцист Станіслав Бєлковський у новому випуску проєкту "Орестократія" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

"Фраза "Є путін — є росія, немає путіна — немає росії" точна як ніколи. З відходом путіна росії в нинішньому вигляді не буде. рф такою як ми її знаємо сьогодні припинить існування, що не може мене не радувати. Цей тип державності себе вичерпав і має зникнути", — заявив Бєлковський.

Бєлковський додав, що росія через санкції залишиться не лише без смартфонів, а й без швидкісних ліфтів у будинках, без сучасних автомобілів, без літаків, без ліків і без значної частини с/г продукції.

Раніше повідомлялося, що путін на саміті ШОС у Самарканді (Узбекистан) видав чергову порцію брехні про війну в Україні. До слова, приниження глави кремля на переговорному майданчику почалися відразу після приземлення його літака. А на одній із зустрічей президента рф помітили "труну".