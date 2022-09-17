После ухода путина россии не будет: Белковский рассказал, что ждет рф в ближайшие годы

рф не ждет ничего хорошего

После ухода от власти владимира путина, который был унижен на саммите ШОС в Самарканде, россия прекратит свое существование.

Таким мнением поделился российский политтехнолог, политический советник и публицист Станислав Белковский в новом выпуске проекта "Орестократия" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

"Фраза "Есть путин — есть россия, нет путина — нет россии" точна как никогда. С уходом путина россии в нынешнем виде не будет. рф такой как мы ее знаем сегодня прекратит существование, что не может меня не радовать. Этот тип государственности себя исчерпал и должен исчезнуть", — заявил Белковский.

Белковский добавил, что россия из-за санкций останется не только без смартфонов, но и без скоростных лифтов в домах, без современных автомобилей, без самолетов, без лекарств и без значительной части с/х продукции.

Ранее сообщалось, что путин на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) выдал очередную порцию вранья про войну в Украине. К слову, унижения главы кремля на переговорной площадке начались сразу после приземления его самолета. А на одной из встреч президента рф заметили "гроб".