После ухода путина россии не будет: Белковский рассказал, что ждет рф в ближайшие годы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
рф не ждет ничего хорошего
После ухода от власти владимира путина, который был унижен на саммите ШОС в Самарканде, россия прекратит свое существование.
Таким мнением поделился российский политтехнолог, политический советник и публицист Станислав Белковский в новом выпуске проекта "Орестократия" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.
"Фраза "Есть путин — есть россия, нет путина — нет россии" точна как никогда. С уходом путина россии в нынешнем виде не будет. рф такой как мы ее знаем сегодня прекратит существование, что не может меня не радовать. Этот тип государственности себя исчерпал и должен исчезнуть", — заявил Белковский.
Белковский добавил, что россия из-за санкций останется не только без смартфонов, но и без скоростных лифтов в домах, без современных автомобилей, без самолетов, без лекарств и без значительной части с/х продукции.
Ранее сообщалось, что путин на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) выдал очередную порцию вранья про войну в Украине. К слову, унижения главы кремля на переговорной площадке начались сразу после приземления его самолета. А на одной из встреч президента рф заметили "гроб".