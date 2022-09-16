путин выдал новое вранье о "спецоперации" и Украине и сделал интересную "оговорку"

Президент рф обсуждал с индийским премьером войну в Украине

В пятницу, 16 сентября, после публичного унижения в Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС президент рф владимир путин в рамках этой площадки провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Глава кремля затронул тему войны в Украине, передает пресс-служба президента рф. путин заявил, что Украина якобы не хочет садиться за стол переговоров. При этом он хочет, чтобы "конфликт прекратился как можно быстрее". Примечательно, что во время своей речи диктатор сказал "В Украине", а не "На", как ранее делал до этого.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. Но тем не менее мы вас будем держать в курсе того, что там происходит", — сказал путин.

Напомним, в рамках саммита ШОС путин встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. На одном из снимков этой встречи пользователи сети заметили "гроб".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не отказывается от переговоров с москвой, правда, рф не дает серьезных сигналов по возобновлению переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что готов сесть за стол переговоров с рф, если агрессор прекратит огонь и выведет войска с украинских территорий.