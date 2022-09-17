путін не усуне шойгу, може тільки підвищити: Бєлковський назвав причину

Навіть у разі усунення російського міністра жодних змін не відбудеться

Голову російського Міноборони Сергія Шойгу з посади нині усувати ніхто не буде, а якщо і будуть, то тільки під виглядом підвищення.

Такою думкою поділився російський політтехнолог, політичний радник та публіцист Станіслав Бєлковський у новому випуску проєкту "Орестократія" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

Він переконаний, що зняти шойгу зараз неможливо, оскільки це буде визнанням того, що рішення російського диктатора володимира путіна є неефективним.

Тому, каже Бєлковський, жодних змін у вищому російському керівництві наразі не буде.

"Він (путін, — ред.) не визнає своїх невдач в цілому, тому він не повинен визнавати невдач на рівні підлеглих, а головне він не повинен розчаровуватися у своїй кадровій політиці. Він має бути впевнений, що всі його призначенці найкращі з можливих", — зауважив політтехнолог.

При цьому Бєлковський зазначає, що якщо шойгу і прибиратимуть, то з підвищенням. Наприклад, призначивши його на посаду "віцепрем’єра зі спецоперації Z".

Втім, він упевнений, що жодних якісних змін у цьому випадку все одно не станеться.

Нагадаємо, Бєлковський висловив думку, що коли путін уникне влади, росія припинить своє існування у своєму сучасному вигляді.