путин не отстранит шойгу, может только повысить: Белковский назвал причину

Даже в случае отстранения российского министра, никаких изменений не произойдет

Главу российского Минобороны сергея шойгу от должности в настоящее время отстранять никто не будет, а если и будут, то только под видом повышения.

Таким мнением поделился российский политтехнолог, политический советник и публицист Станислав Белковский в новом выпуске проекта "Орестократия" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

Он убежден, что снять шойгу сейчас невозможно, так как это будет признанием того, что решения российского диктатора владимира путина неэффективны.

Поэтому, говорит Белковский, никаких изменений в высшем российском руководстве в настоящее время не будет.

"Он (путин, — ред.) не признает своих неудач в целом, поэтому он не должен признавать неудач на уровне подчиненных, а главное он не должен разочаровываться в своей кадровой политике. Он должен быть уверен, что все его назначенцы лучшие из возможных", — отметил политтехнолог.

При этом Белковский отмечает, что если шойгу и будут убирать, то с повышением. Например, назначив его на должность "вице-премьера по спецоперации Z".

Впрочем, он уверен, что никаких качественных изменений в этом случае все равно не произойдет.

Напомним, Белковский выразил мнение, что когда путин уйдет от власти, россия прекратит свое существование в своем современном виде.