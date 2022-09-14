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Справа не лише в ньому: військовий Маркус відповів, чи закінчиться війна після смерті путіна

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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До кінця війни, розв'язаної путіним, ще далеко Новина оновлена 14 вересня 2022, 17:12
До кінця війни, розв'язаної путіним, ще далеко

На думку відомого військового і письменника, росіяни не залишать українців у спокої

Війна в Україні не закінчиться навіть у разі смерті чи відходу від влади російського президента володимира путіна. Росія не змінить свою зовнішню політику щодо нашого народу, укорінену сторіччями.

Відомий військовий і письменник Валерій Маркус в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир пояснив, чому війна між українцями та росіянами буде тривати. На його думку, причина конфлікту зав’язана в культурі росіян. Військовий зазначив, що війна навряд чи постійно буде в активному процесі, а скоріше буде перетікати в різні стадії. Втім, росіяни не залишать українців у спокої, говорить він.

"Справа тут зовсім не в путіні. Не путін підписував накази про розкуркулення українців, не путін влаштовував голодомори, не путін депортував татар з Криму та не він кинув у заслання Стуса. Хіба багато путінів зараз бігають на наших землях та вбивають українців? Це все росіяни. Вони були такими у великому історичному проміжку. Така у них квінтесенція мислення", — підкреслив Маркус.

Однак ветеран російсько-української війни запевняє, що "важкі часи породжують сильних людей". Ми маємо бути готові до боротьби, адже виключно в цьому може розвиватися будь-яка система. Як система мислення окремої людини, так і система держави.

В тому ж інтерв‘ю Валерій Маркус досить критично висловився й на адресу військових експертів та спікерів, що прогнозують швидке завершення війни. Зокрема, він покритикував військового оглядача Олексія Арестовича.

Теги:
#Путін #Кінець війни #Маркус #Війна