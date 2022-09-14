Дело не только в нем: военный Маркус ответил, закончится ли война после смерти путина

По мнению известного военного и писателя, россияне не оставят украинцев в покое

Война в Украине не закончится даже в случае смерти или отхода от власти российского президента Владимира Путина. Россия не изменит свою внешнюю политику по отношению к нашему народу, укоренившуюся столетиями.

Известный военный и писатель Валерий Маркус в интервью YouTube-каналу Бомбардир объяснил, почему война между украинцами и россиянами будет продолжаться. По его мнению, причина конфликта - в культуре россиян. Военный отметил, что война вряд ли постоянно будет в активной фазе, скорее, она будет перетекать в разные стадии. Но россияне не оставят украинцев в покое, говорит он.

"Дело здесь совсем не в путине. Не путин подписывал приказы о раскулачивании украинцев, не путин устраивал голодоморы, не путин депортировал татар из Крыма и не он отправил в ссылку Стуса. Разве многие путины сейчас бегают на наших землях и убивают украинцев? Это все россияне. Они были такими в большом историческом промежутке. Такая у них квинтэссенция мышления", — подчеркнул Маркус.

Однако ветеран российско-украинской войны уверяет, что "трудные времена рождают сильных людей". Мы должны быть готовы к борьбе, ведь только так может развиваться любая система. Как система мышления отдельного человека, так и система государства.

В том же интервью Валерий Маркус достаточно критично высказался и в адрес военных экспертов и спикеров, прогнозирующих скорое завершение войны. В частности, он подверг критике военного обозревателя Алексея Арестовича.