На війну заберуть і жінок: у росії почали мобілізувати педіатрів та акушерок

Дівчата не мають належного досвіду та навичок

У росії часткова мобілізація, яку оголосив диктатор Володимир Путін, захоплює не тільки ті категорії, яких нібито має стосуватися. Після численних повідомлень, що військкомати "гребуть" чоловіків із проблемами зі здоров’ям і без військового досвіду, дійшла черга до примусу жінок.

Повідомлення про це з’явилося у телеграм-каналі відомого російського ліберального політика Ксенії Собчак "Кривава бариня". Три випадки відомі у Свердловській області. Військкомати мобілізували педіатра, акушерку та колишню медсестру.

"Усім страшно, всі голодні", — так дівчина Жанна, яка залишила медицину три роки тому, а за освітою медсестра охарактеризувала процес — дівчат змушували підписати контракт, погрожуючи відповідальністю.

Загалом дівчат більше, їх розділили на дві частини, переважно їм близько 21-24 років, розповідає Жанна. У них немає ні того, що бойового досвіду, але навіть практики надання допомоги в екстремальних умовах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії намагалися протестувати проти мобілізації, але виступи не були численними. У розпорядженні російських ЗМІ опинилися документи, згідно з якими закликати планують не заявлені 300 тисяч, а понад мільйон осіб.