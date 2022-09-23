Навіть не мільйон: ЗМІ дізналися, скільки людей хочуть призвати в росії

У ЗМІ з’явилася цікава інформація про мобілізацію в рф

У рамках "часткової мобілізації", яку президент росії володимир путін оголосив у країні, в росії планують призвати в армію 1,2 мільйона осіб.

Про це "Медузі" розповіло джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. При цьому влада рф планує мобілізувати в основному населення з сіл і дрібних міст.

Джерело "Медузи", близьке до керівництва Москви, повідомило, що в столиці росії хочуть призвати всього до 16 тисяч людей. У Санкт-Петербурзі хочуть мобілізувати близько 3,2 тисяч людей, зазначив співрозмовник видання, близький до представника Північно-Західного федерального округу.

Джерело, близьке до одного з федеральних міністерств, розповіло, що з обласних центрів "рекомендували набирати по мінімуму". "Йдуть сільськими районами, там немає ЗМІ, опозиції й більше підтримки (війни)".

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію про мобілізацію 1,2 мільйона людей фейком.

"Повідомлення про плани закликати 1,2 млн росіян у рамках часткової мобілізації — брехня ", — цитує Пєскова ТАСС.

Нагадаємо, міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що в армію збираються призвати 300 тисяч резервістів. При цьому кількість людей, які підлягають мобілізації, була зазначена у 7 пункті відповідного указу президента рф. Цей пункт засекречений. У росії почалися протести проти мобілізації, а російські чоловіки масово почали тікати за кордон.